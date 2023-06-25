Прыжок на золото. Алексей Середа и Кирилл Болюх — чемпионы Европейских игр 25 июня, 17:19 Болюх и Середа (Фото:facebook.com/ukrainiandiving)

Наши спортсмены завоевали золотые медали в соревнованиях по прыжкам в воду.



В воскресенье, 25 июня, копилка национальной сборной Украины на Европейских играх-2023 пополнилась наградой высшей пробы. Ее принесли Алексей Середа и Кирилл Болюх, которые стали чемпионами в синхронных прыжках с вышки.

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Таким образом, на Европейских играх сборная Украины завоевала уже 20 наград — 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые. Это помогло нашей команде подняться третье место в общекомандном зачете. Лидирует Испания — 15 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.

Ранее Ксения Байло и Кирилл Болюх в миксте выиграли золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Европейских играх.