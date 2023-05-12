Поцелуй смерти. Испанский гонщик погиб через пару минут после встречи с девушкой Бонда 12 мая, 07:30 Линда и Альфонсо (Фото:Bettmann Archive)

12 мая 1957 года погиб известный испанский гонщик Альфонсо де Портаго. За пару минут до трагедии его поцеловала мексиканская актриса Линда Кристиан. Фото этого момента получило название «Поцелуй смерти».



Знаменитым снимок сделал журнал Life, который опубликовал его на первой странице с заголовком «Смерть, наконец, забрала человека, который играл с ней».

28-летний Альфонсо де Портаго был аристократом и спортсменом. Участвовал в Олимпийских играх и был призером чемпионата мира по бобслею. Занимался конным спортом, боксом и плаванием. Его последним увлечением стали автогонки. Портаго выступал за команду Феррари в Формуле-1. А также и в других соревнованиях. В Италию он приехал на Mille Miglia. Это была одна из самых престижных тогда гонок, протяженностью 1000 миль (около 1600 км).

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На тот момент 33-летняя Линда Кристиан была популярной актрисой Голливуда. Славу ей принесла роль в фильме «Тарзан и русалки». Также Линда сыграла девушку Джеймса Бонда в картине «Казино Рояль».

Кристиан в фильме "Тарзан и русалки" / Фото: wikipedia

До встречи с Альфонсо Линда развелась с голливудским актером Тайроном Пауэром. У пары было двое дочерей — Тарин Пауэр и Ромина Пауэр. Ромина потом выйдет замуж за итальянского певца Аль Бано, с которым они создали известный дуэт Al Bano & Romina Power. Их самую знаменитую песню знают и в Украине — это Felicita.

После развода Кристиан закрутила роман с Портаго. И приехала в Италию поддержать своего бойфренда.

На одном из питстопов Альфонсо остановился и к машине подошла Линда. Они страстно поцеловались. Что и успели зафиксировать фотографы.

Позже Кристиан будет так вспоминать тот миг: «У меня было странное ощущение от этого поцелуя. Он был холодным».

Через пару минут в машине Альфонсо де Портаго лопнет колесо. На скорости около 200 км/ч авто вылетит на обочину — погибнут гонщик, его штурман и десять зрителей.

Место аварии / Фото: Keystone Press