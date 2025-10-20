«Если бы отдали Крым, Путин бы отступил»: украинская чемпионка рассказала о цинизме иностранных спортсменов

Известная борчиха Алла Белинская рассказала о своем опыте общения со спортсменами из других стран относительно войны России против Украины.

30-летняя многократная победительница и призерка чемпионатов Европы по вольной борьбе вспомнила разговор с иностранными коллегами, который ее очень расстроил.

«Подходят и спрашивают всегда [о войне]. Каждый спортсмен подходит и спрашивает: Как вы? И мы должны объяснять, что происходит. Потому что они говорят: Если бы вы отдали Крым, то он бы [Путин] отступил. Мы говорим, что отдавали Крым. И вы же видите, он там не остановился», — цитирует Аллу OBOZ.UA.

Белинская также рассказала, что в последнее время иностранные спортсмены уже не так часто спрашивают о войне в Украине, как это було в начале.

«Некоторые даже думают, что уже нет войны. Например, в Казахстане ко мне один подходил и говорил: Так у вас же все закончилось. А мы отвечаем, как есть. Что все продолжается, что нас обстреливают», — добавила Белинская.

Напомним, в сентябре 2025 года Алла впервые завоевала золото чемпионата мира. В весовой категории до 72 кг украинка победила турчанку Несрин Баш, которая является серебряным призером чемпионата Европы-2025.

Ранее мы писали, что суд в Лозанне впервые признал «дискриминацией» запрет на участие в соревнованиях россиянам и белорусам.