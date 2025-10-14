«Ракета упала именно там, где я был». Американский баскетболист объяснил, почему решил покинуть Украину
Си Джей Уильямсон (Фото: ФБУ)
Американский баскетболист Днепра Си Джей Уильямсон рассказал о своем решении покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью.
Спортсмен заявил, что пережил несколько моментов, когда его жизни угрожала реальная опасность из-за ракетных атак, сообщает Tribuna.com.
«Да, я не буду играть в Украине. Хочу поблагодарить Днепр за все, особенно тренеров и моих товарищей по команде. Люди делают Украину великой, но я решил уехать после нескольких страшных случаев.
Один из них произошел, когда центр Днепра был атакован, и ракета упала именно там, где я был, кто-то погиб, а другие получили ранения. Потом произошел еще один случай, когда мой дом сильно трясло после ракеты. Я молился, говорил с семьей и решил, что баскетбол не стоит моей жизни.
Мой главный приоритет сейчас — мое здоровье и безопасность, а баскетбол — на втором месте. Молюсь за всю Украину", — сказал Уильямсон.
