«Ракета упала именно там, где я был». Американский баскетболист объяснил, почему решил покинуть Украину

14 октября, 23:26
Поделиться:
Си Джей Уильямсон (Фото: ФБУ)

Си Джей Уильямсон (Фото: ФБУ)

Американский баскетболист Днепра Си Джей Уильямсон рассказал о своем решении покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью.

Спортсмен заявил, что пережил несколько моментов, когда его жизни угрожала реальная опасность из-за ракетных атак, сообщает Tribuna.com.

«Да, я не буду играть в Украине. Хочу поблагодарить Днепр за все, особенно тренеров и моих товарищей по команде. Люди делают Украину великой, но я решил уехать после нескольких страшных случаев.

Реклама

Читайте также:
Футболист Динамо, который оскандалился репостами роспропаганды, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен — фото

Один из них произошел, когда центр Днепра был атакован, и ракета упала именно там, где я был, кто-то погиб, а другие получили ранения. Потом произошел еще один случай, когда мой дом сильно трясло после ракеты. Я молился, говорил с семьей и решил, что баскетбол не стоит моей жизни.

Мой главный приоритет сейчас — мое здоровье и безопасность, а баскетбол — на втором месте. Молюсь за всю Украину", — сказал Уильямсон.

Ранее сообщалось, что американскому баскетболисту Джарреду Шоу грозит смертная казнь в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies