35-летнего американского баскетболиста Джарреда Шоу, который выступал за клуб Правира Бандунг, задержали в мае в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.

Правоохранители действовали под прикрытием и арестовали баскетболиста сразу после того, как он забрал заказ, сообщает The Guardian.

Теперь Шоу грозит смертная казнь или пожизненное заключение, поскольку в Индонезии действуют одни из самых строгих в мире законов в отношении наркотиков.

Шоу объяснил, что использовал каннабис как обезболивающее средство, ведь страдает от болезни Крона — воспалительного заболевания кишечника, которое невозможно вылечить.

«Я совершил глупую ошибку, но такая ошибка не должна стоить мне жизни. Я не употребляю каннабис для развлечений, только чтобы уменьшить боль в желудке», — сказал Шоу.

Сейчас спортсмен находится под стражей до суда и пожизненно дисквалифицирован из Индонезийской баскетбольной лиги. Он активно собирает средства на юридическую защиту.

Посольство США в Джакарте подтвердило, что следит за ситуацией, но воздержалось от комментариев.

В 2023 году Шоу помог своему клубу выиграть чемпионат Индонезии, набрав более 1000 очков за три сезона.

