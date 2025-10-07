«Я совершил глупую ошибку». Американскому баскетболисту грозит смертная казнь в Индонезии — спортсмен объяснил, как попал в беду
Джарред Шоу (Фото: Tangerang Hawks)
35-летнего американского баскетболиста Джарреда Шоу, который выступал за клуб Правира Бандунг, задержали в мае в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.
Правоохранители действовали под прикрытием и арестовали баскетболиста сразу после того, как он забрал заказ, сообщает The Guardian.
Теперь Шоу грозит смертная казнь или пожизненное заключение, поскольку в Индонезии действуют одни из самых строгих в мире законов в отношении наркотиков.
Шоу объяснил, что использовал каннабис как обезболивающее средство, ведь страдает от болезни Крона — воспалительного заболевания кишечника, которое невозможно вылечить.
«Я совершил глупую ошибку, но такая ошибка не должна стоить мне жизни. Я не употребляю каннабис для развлечений, только чтобы уменьшить боль в желудке», — сказал Шоу.
Сейчас спортсмен находится под стражей до суда и пожизненно дисквалифицирован из Индонезийской баскетбольной лиги. Он активно собирает средства на юридическую защиту.
Посольство США в Джакарте подтвердило, что следит за ситуацией, но воздержалось от комментариев.
В 2023 году Шоу помог своему клубу выиграть чемпионат Индонезии, набрав более 1000 очков за три сезона.
Ранее сообщалось, что полиция задержала экс-футболиста сборной Италии 46-летнего Луиджи Сартора за выращивание марихуаны возле заброшенного загородного дома вблизи Пармы.