Когда и где смотреть бой непобежденного украинца Амосова против Сторли 24 февраля, 23:20 Амосов уже побеждал ранее Сторли (Фото:BellatorMMA via Twitter)

NV делится необходимой информацией о поединке по смешанным единоборствам между украинским чемпионом Bellator 291 в полусреднем весе Ярославом Амосовым и американским обладателем временного титула Логаном Сторли.



Бой Амосов — Сторли состоится 25 февраля в ирландском Дублине ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка бесплатно покажет OTT-платформа MEGOGO.

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Амосов провел 26 поединков среди профессионалов, в каждом из которых 29-летний украинец побеждал (девять — нокаутом).

Сторли провел 15 поединков среди профессионалов, в 14-ти из которых 30-летний американец побеждал (восемь — нокаутом). Один бой он проиграл.

В ноябре 2020 года Амосов уже побеждал Сторли раздельным решением судей. Это пока что и есть единственное поражение американца.

В своем предыдущем поединке украинец победил бразильца Дугласа Лиму и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.