Остается непобежденным. Первый в истории украинский чемпион Bellator одолел американского бойца — видео 26 февраля, 03:29 Амосов отстоял титул чемпиона Bellator (Фото:Ярослав Амосов via Instagram)

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов победил американца Логана Сторли и отстоял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.



Амосов выиграл бой единогласным решением трех судей: 50:45, 50:45, 50:45.

Титульный поединок стал главным событием на турнире Bellator 291 в ирландском Дублине.

Это уже вторая победа украинского бойца над Сторли после успеха в ноябре 2020 года, когда он выиграл раздельным решением судей.

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Амосов должен был провести поединок против британца Майкла Пейджа в мае 2022 года, но снялся с боя из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Он стал первым в истории украинским чемпионом Bellator в поединке против бразильца Дугласа Лимы в июне 2021 года.