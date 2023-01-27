Украинская биатлонистка стала чемпионкой Европы
Меркушина одержала вторую победу на взрослом уровне (Фото:IBU)
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцерхайде.
Спортсменка стартовала с 54-го места. Второй к финишу пришла шведка Тильда Йохансон, третьей — немка Ванесса Хинц.
Меркушина одержала свою вторую победу в биатлоне на взрослом уровне после успешного спринта на Кубке IBU в 2018 году в Риднау.
Среди других украинок 22-е место заняла Анна Кривонос, 39-е — Юлия Джима, 52-е — Любовь Кипьяченкова, 55-е — Елена Билосюк.
Ранее на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке.
В тот же день вице-чемпионом Европы в индивидуальной гонке стал еще один представитель Украины Антон Дудченко.