Украинская биатлонистка стала чемпионкой Европы 27 января, 13:40 Меркушина одержала вторую победу на взрослом уровне (Фото:IBU)

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцерхайде.



Спортсменка стартовала с 54-го места. Второй к финишу пришла шведка Тильда Йохансон, третьей — немка Ванесса Хинц.

Меркушина одержала свою вторую победу в биатлоне на взрослом уровне после успешного спринта на Кубке IBU в 2018 году в Риднау.

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Результаты гонки / Фото: biathlon.com.ua

Среди других украинок 22-е место заняла Анна Кривонос, 39-е — Юлия Джима, 52-е — Любовь Кипьяченкова, 55-е — Елена Билосюк.

Ранее на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке.

В тот же день вице-чемпионом Европы в индивидуальной гонке стал еще один представитель Украины Антон Дудченко.