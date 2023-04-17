«Я увидела ангелов». Спортсменка потеряла сознание на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

17 апреля, 21:00
Поделиться:
Андреа Кортрута (Фото:RRInternational)

Андреа Кортрута (Фото:RRInternational)

Румынка Андреа Котрута очнулась после потери сознания и выиграла золотую медаль.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване в весовой категории до 55 кг среди женщин произошел довольно неприятный инцидент. 19-летняя румынка Андреа Котрута упала в обморок во время второй попытки в толчке.

Видео дня

Читайте также:
Урожай медалей. Две украинки завоевали шесть наград чемпионата Европы по тяжелой атлетике

«Я не знаю, что случилось. Я увидела ангелов, я увидела людей, летающих по залу, и я упала», — цитирует спортсменку Inside the Games.

Котрута продолжила соревнования после потери сознания (Фото: Twitter)
Котрута продолжила соревнования после потери сознания / Фото: Twitter

Однако очень быстро Андреа привели в чувства и она вновь вышла на помост. В итоге, Котрута стала чемпионкой Европы.

Ранее мы писали, что на церемонии открытия чемпионата Европы сожгли флаг Азербайджана.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Тяжелая атлетика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X