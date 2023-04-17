«Я увидела ангелов». Спортсменка потеряла сознание на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Андреа Кортрута (Фото:RRInternational)
Румынка Андреа Котрута очнулась после потери сознания и выиграла золотую медаль.
На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване в весовой категории до 55 кг среди женщин произошел довольно неприятный инцидент. 19-летняя румынка Андреа Котрута упала в обморок во время второй попытки в толчке.
«Я не знаю, что случилось. Я увидела ангелов, я увидела людей, летающих по залу, и я упала», — цитирует спортсменку Inside the Games.
Однако очень быстро Андреа привели в чувства и она вновь вышла на помост. В итоге, Котрута стала чемпионкой Европы.
Ранее мы писали, что на церемонии открытия чемпионата Европы сожгли флаг Азербайджана.