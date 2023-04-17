«Я увидела ангелов». Спортсменка потеряла сознание на чемпионате Европы по тяжелой атлетике 17 апреля, 21:00 Андреа Кортрута (Фото:RRInternational)

Румынка Андреа Котрута очнулась после потери сознания и выиграла золотую медаль.



На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване в весовой категории до 55 кг среди женщин произошел довольно неприятный инцидент. 19-летняя румынка Андреа Котрута упала в обморок во время второй попытки в толчке.

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«Я не знаю, что случилось. Я увидела ангелов, я увидела людей, летающих по залу, и я упала», — цитирует спортсменку Inside the Games.

Котрута продолжила соревнования после потери сознания / Фото: Twitter

Однако очень быстро Андреа привели в чувства и она вновь вышла на помост. В итоге, Котрута стала чемпионкой Европы.

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