«Нет никакого спорта вне политики». Андрей Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к соревнованиям 2 февраля, 14:20 Мир должен помнить о том, что война не завершена — Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легендарный футболист и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко призвал не допускать российских и белорусских атлетов к международными соревнованиям.

На своей странице в Facebook легендарный футболист отметил, что спортивные соревнования уровня Олимпиады — это возможность транслировать любое послание сразу всем людям на земле.

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«Нет никакого спорта вне политики. И если спортсмены из России или Беларуси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначно — война завершена, можно все простить и все забыть», — убежден Шевченко.

Экс-рулевой сборной Украины добавил, что мир должен помнить о том, что война не закончена и она ежедневно уничтожает украинские города, калечит детство детей и уносит жизни лучших людей.

«Я призываю МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война в Украине не окончена, и решительно осудить российскую агрессию», — резюмировал Шевченко.

Ранее министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и беларусских спортсменов.

