Воевал на Запорожском направлении. Умер многократный чемпион Украины по гребле

17 июля, 17:22
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Андрей Слупский (Фото:Федерация каноэ Украины)

Андрей Слупский (Фото:Федерация каноэ Украины)

Бывший украинский гребец Андрей Слупский скончался после тяжелой хирургической операции.

Федерация каноэ Украины опубликовала пост в Facebook, в котором сообщила о смерти выдающегося спортсмена.

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Андрея не стало на 55-м году жизни. Слупский находился на фронте, защищая Украину. Он был командиром САУ, воевал в составе 33-й ОМБр на Запорожском направлении.

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Отметим, что Слупский — мастер спорта, многократный чемпион Украины, член сборной Украины 1985 -1994 годов.

Ранее сообщалось, что на войне погиб серебряный призер чемпионата мира по фехтованию.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Война в Украине

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