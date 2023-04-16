Награды для Украины. Ангелина Ломачинская выиграла две медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике 16 апреля, 14:15 Ангелина Ломачинская (Фото:facebook.com/uwf.net.ua)

Сборная Украины в первый день чемпионата Европы по тяжелой атлетике получила две бронзовые награды. Ранее там прогремел громкий скандал из-за сожженного флага Азербайджана.

В весовой категории до 49 кг украинка Ангелина Ломачинская выиграла бронзовую медаль в сумме — она подняла 176 кг. Кроме того, Ломачинская получила и «малую» бронзу, за третье место в рывке.

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Золото завоевала румынская тяжелоатлетка Михаэла Камбей (198 кг). Серебро выиграла итальянка Джулия Империо (183 кг).

Ранее мы писали, что украинка Ирина Деха стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике.