«Как все может измениться за секунду»: двукратная олимпийская чемпионка травмировалась во время серфинга — фото

9 июля, 09:06
Поделиться:
Анна Гассер получила травму во время отдыха (Фото: instagram.com/annagassersnow)

Анна Гассер получила травму во время отдыха (Фото: instagram.com/annagassersnow)

Австрийская сноубордистка Анна Гассер получила травму во время отдыха.

Читайте также:
«Отличная работа, федерация»: Харлан эмоционально отреагировала на решение допустить нейтралов к ЧМ — фото

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биг-эйру вывихнула плечо во время того, как занималась серфингом.

«Безумие, как все может измениться за секунду. Во время серфинга произошел несчастный случай, и я вывихнула плечо. Я решила немедленно это исправить, чтобы быть на 100% готовой к следующему сезону.

Реклама

Грустно, что мои планы на лето изменились, и я вынуждена пока наблюдать со стороны. Но я постараюсь извлечь из этой ситуации максимум пользы и вернуться сильнее", — написала Гассер в Instagram.

Девушка опубликовала фотографию с левой рукой на перевязке после процедуры.

Восстановление займет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Читайте также:
Баскетболисты НБА согласились помочь Украине в отборе на чемпионат мира

Ранее сообщалось, что французскую команду обокрали после первого этапа Тур де Франс.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Серфинг Сноуборд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies