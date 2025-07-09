«Как все может измениться за секунду»: двукратная олимпийская чемпионка травмировалась во время серфинга — фото
Анна Гассер получила травму во время отдыха (Фото: instagram.com/annagassersnow)
Австрийская сноубордистка Анна Гассер получила травму во время отдыха.
Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биг-эйру вывихнула плечо во время того, как занималась серфингом.
«Безумие, как все может измениться за секунду. Во время серфинга произошел несчастный случай, и я вывихнула плечо. Я решила немедленно это исправить, чтобы быть на 100% готовой к следующему сезону.
Грустно, что мои планы на лето изменились, и я вынуждена пока наблюдать со стороны. Но я постараюсь извлечь из этой ситуации максимум пользы и вернуться сильнее", — написала Гассер в Instagram.
Девушка опубликовала фотографию с левой рукой на перевязке после процедуры.
Восстановление займет от нескольких недель до нескольких месяцев.
