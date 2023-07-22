Украинская шахматистка прорекламировала турнир, федерацию которого возглавляет сторонник Путина — фото 22 июля, 13:26 Анна Музычук (Фото:Chess-News)

Анна Музычук, которая является украинской гроссмейстером, снялась в промо-кампании чемпионата мира ФИДЕ по рапиду и блицу 2024 года в Австрии.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщили Chess-News.

Отмечается, что с украинкой в кампании принял участие главный исполнительный директор федерации Эмиль Сутовский.

Президентом ФИДЕ является Аркадий Дворкович — прокремлевский российский политик, который находится на этой должности с октября 2018-го года.

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ФИДЕ — международная организация шахматистов.

Напомним, что 20 июля Дворкович награждал выдающихся российских шахматистов в Москве. На церемонии также присутствовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что легенду украинских шахмат Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира в Баку.