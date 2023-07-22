Украинская шахматистка прорекламировала турнир, федерацию которого возглавляет сторонник Путина — фото
Анна Музычук (Фото:Chess-News)
Анна Музычук, которая является украинской гроссмейстером, снялась в промо-кампании чемпионата мира ФИДЕ по рапиду и блицу 2024 года в Австрии.
Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщили Chess-News.
Отмечается, что с украинкой в кампании принял участие главный исполнительный директор федерации Эмиль Сутовский.
Президентом ФИДЕ является Аркадий Дворкович — прокремлевский российский политик, который находится на этой должности с октября 2018-го года.
ФИДЕ — международная организация шахматистов.
Напомним, что 20 июля Дворкович награждал выдающихся российских шахматистов в Москве. На церемонии также присутствовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что легенду украинских шахмат Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира в Баку.