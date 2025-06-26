В 15 лет спортсменка переехала из Крыма в Киев после приглашения в сборную Украины. В 18-ть она уже приобрела квартиру в столице, а через год поехала на свою первую Олимпиаду, где вышла в финал и заняла 10-е место.

По словам Ризатдиновой, она осознавала, что не претендует на медаль, поэтому подошла к соревнованиям без должной концентрации.

В разговоре с журналистом NV гимнастка призналась, что серьезно размышляла над завершением карьеры, поскольку ее угнетало отсутствие результатов.

«Я была еще совсем «зеленая», как говорится. Поехала вторым номером. И, честно говоря, по сравнению со второй Олимпиадой, тогда отнеслась к этому недооцененно, даже безответственно. Я понимала, что медали не будет, и отношение было соответствующее. Например, был тренировочный план: семь, пять, четыре, два прогона. Альбина Николаевна говорила делать — а я: «Не хочу», «Не буду». Потом, конечно, выполняла, но из-под палки. А так нельзя готовиться к Олимпиаде.

Заняла 10-е место, вышла в финал — кто-то радовался, а для меня это был личный провал. Тогда вообще Олимпиада стала провальной для нашей сборной — медалей не было. И после таких звезд, как Бессонова, все начали говорить: «Вот это поколение — ни о чем». Было обидно. Я даже начала думать, что, может, действительно мы не такие талантливые? Хотела все завершить. Результата не было, хотя в зале я «пахала». Тренеры хвалили — а это было редко, поверьте. Но я чувствовала, что стою на месте. Мы даже с родителями обсуждали: возможно, что-то изменить? Но решили — останусь еще на год. И слава Богу, что осталась. Потому что уже в следующем году я стала чемпионкой мира в упражнении с обручем", — вспомнила Ризатдинова

Напомним, что Анна Бессонова — легендарная украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира 2007 года и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 в Рио Ризатдинова завоевала бронзовую медаль.

Ранее призер украинская гимнастка рассказала о болезненном переезде из Крыма.