«После Бессоновой говорили: вы — ни о чем». Крымская гимнастка хотела завершить карьеру из-за разочарования на Олимпиаде-2012

26 июня, 17:49
Анна Ризатдинова недовольна выступлением в Лондоне (Фото: Архив гимнастки)

Чемпионка мира Анна Ризатдинова объяснила, почему неудачно выступила на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

В 15 лет спортсменка переехала из Крыма в Киев после приглашения в сборную Украины. В 18-ть она уже приобрела квартиру в столице, а через год поехала на свою первую Олимпиаду, где вышла в финал и заняла 10-е место.

По словам Ризатдиновой, она осознавала, что не претендует на медаль, поэтому подошла к соревнованиям без должной концентрации.

В разговоре с журналистом NV гимнастка призналась, что серьезно размышляла над завершением карьеры, поскольку ее угнетало отсутствие результатов.

https://www.youtube.com/embed/t4i1m3IBr6k?si=-zADY-6FKl8tgx2k

«Я была еще совсем «зеленая», как говорится. Поехала вторым номером. И, честно говоря, по сравнению со второй Олимпиадой, тогда отнеслась к этому недооцененно, даже безответственно. Я понимала, что медали не будет, и отношение было соответствующее. Например, был тренировочный план: семь, пять, четыре, два прогона. Альбина Николаевна говорила делать — а я: «Не хочу», «Не буду». Потом, конечно, выполняла, но из-под палки. А так нельзя готовиться к Олимпиаде.

Заняла 10-е место, вышла в финал — кто-то радовался, а для меня это был личный провал. Тогда вообще Олимпиада стала провальной для нашей сборной — медалей не было. И после таких звезд, как Бессонова, все начали говорить: «Вот это поколение — ни о чем». Было обидно. Я даже начала думать, что, может, действительно мы не такие талантливые? Хотела все завершить. Результата не было, хотя в зале я «пахала». Тренеры хвалили — а это было редко, поверьте. Но я чувствовала, что стою на месте. Мы даже с родителями обсуждали: возможно, что-то изменить? Но решили — останусь еще на год. И слава Богу, что осталась. Потому что уже в следующем году я стала чемпионкой мира в упражнении с обручем", — вспомнила Ризатдинова

Напомним, что Анна Бессонова — легендарная украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира 2007 года и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 в Рио Ризатдинова завоевала бронзовую медаль.

Ранее призер украинская гимнастка рассказала о болезненном переезде из Крыма.

