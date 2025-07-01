«Для чего это все? Я не знала, куда бежать». Призер Олимпиады из Украины назвала самые тяжелые периоды в карьере

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что бы сказала себе 15-летней.

Ради выступлений в составе сборной Украины Анна переехала из Симферополя в Киев. Адаптироваться в новом городе было сложно, однако сейчас спортсменка уверена — этот опыт сделал ее сильнее.

Самыми тяжелыми периодами своей жизни Ризатдинова называет подготовку к Олимпиаде-2012, где она заняла 10-е место, борьбу за бронзу Рио-2016 и поиск себя после завершения карьеры.

Об этом звезда художественной гимнастики рассказала в интервью с журналистом NV Андреем Павлечко.

— Расскажите о самом тяжелом моменте в карьере.

Ой, таких моментов было много. Даже подготовка к Олимпиаде в Лондоне была очень тяжелой. Хотелось все бросить, потому что не было ни мотивации, ни понимания — для чего все это. Не знала, куда бежать, к чему идти.

Перед Рио также было очень трудно — выдержать, не сдаться, не сойти с дистанции, не позволить себе слабости. И уже после завершения карьеры тоже было непросто: сложно найти себя, понять, кто ты теперь и что можешь дать миру. Таких периодов было действительно много.

— А была ли у вас ожесточенная соперница, конкурентка в карьере?

Да, в разные периоды были сильные конкурентки. К Рио я уже готовилась одна, потому что у нас была только одна лицензия в индивидуальном первенстве. А вот перед Лондоном конкуренция была бешеная — никто не знал, кто поедет. И эта неопределенность сильно давила.

— Что бы вы сказали себе 15-летней?

Не волнуйся так много и так сильно. У тебя все получится. Все, что ты задумала — осуществится.

