«Удлини мне ноги». Крымская призерка Олимпиады рассказала, кто кардинально изменил ее жизнь

Анна начала заниматься гимнастикой с пяти лет. В детстве ей не пророчили больших успехов, но уже в 15 лет ее пригласили в сборную Украины. В 2012 году Ризатдинова выступила на Играх в Лондоне, а через год стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем.

На Олимпиаде 2016 года в Рио Анна получила бронзовую медаль и завершила спортивную карьеру.

В разговоре с журналистом NV спортсменка призналась, что благодарна своему тренеру Альбине Николаевне Дерюгиной за то, что та в свое время поверила в нее.

— Помните, что писали в своем дневнике?

Конечно. Например: «Боже, пожалуйста, удлини мне ноги, чтобы меня поставили в индивидуальное первенство». Или: «Аня, не сдавайся, у тебя все получится. Сегодня ты заняла такое-то место, но я верю, что ты будешь первой, потому что ты много работаешь». Это были слова поддержки для себя самой.

— А что-то веселое там писали?

Веселого, честно, не было. Это был дневник скорее для внутренних разговоров, когда что-то не получалось. Я писала, чтобы не сдаваться, чтобы поддержать себя. Это была моя форма внутренней мотивации. Потому что когда все вокруг не то, что против тебя, но просто не верят в тебя, а ты сам себя поддерживаешь — это важно. Это не история о том, что я была такая классная, а меня недооценивали. Нет. В сборной были девушки и лучше, и талантливее. И даже сейчас, если бы я была тренером, возможно, тоже подумала бы, что не из меня получится чемпионка, а из кого-то другого. Но Альбина Николаевна Дерюгина — вот кто изменила все. Если бы не она, не было бы гимнастки Ризатдиновой. Все, даже мама, не верили. Не потому, что не любили, мама меня обожала, но она просто не видела перспективы. А Альбина Николаевна увидела. Она всегда говорила маме: «Оксана, все будет хорошо. Если не в личном — будет хорошо в групповых». А потом добавляла: «Пусть будет и в групповых, и в личных». И когда все уходили на перерыв, я оставалась и работала еще с групповыми упражнениями. То есть я реально работала без перерыва. И именно это меня спасло. Возможно, если бы меня сразу все хвалили, я бы и не дошла до того, чего достигла. У меня сформировался такой характер, что я шла, как танк — остановить было невозможно.

