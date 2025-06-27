«Запрещали общаться с россиянками». Олимпийская призерка сказала, как украинки относились к спортсменкам из РФ до 2014 года

В 2012 году Анна заняла 10-е место на Олимпиаде в Лондоне, через год стала чемпионкой мира, а на Играх в Рио завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье. По ее словам, тренеры всегда настраивали украинок на ожесточенную борьбу с россиянками, ведь они, даже несмотря на ошибки получали высокие оценки.

Также в разговоре с журналистом NV крымская спортсменка отметила, что им частично запрещали общаться с представительницами РФ, поэтому между украинками и россиянками не было никакой дружбы.

— До 2014 года многие украинские спортсмены ездили в Россию на соревнования. Какими они были? Каким было отношение россиян к украинцам тогда?

Нас всегда настраивали тренеры, что мы должны быть на две-три головы сильнее россиянок. Только тогда, возможно, нам поставят более-менее справедливую оценку. Мы на этом выросли. Даже если россиянки ошибаются — им все равно ставят высокую оценку. А мы должны были сделать все идеально и еще и иметь более сложную программу. Только в таких условиях мы могли выиграть. Нам даже частично запрещали общаться. Мы здоровались, «доброго дня» — но не более. Никакой дружбы не было. Всегда какая-то такая напряженная атмосфера.

— А россиянок сознательно «тянули» судьи?

Я не люблю говорить о том, чего не видела собственными глазами. Не знаю, как это работало. Но, например, на моей Олимпиаде была потеря предмета у россиянки, а она все равно на пьедестале. И таких случаев — не один и не два. Но я не могу комментировать, почему так было. Я просто выходила, делала свое дело — и все.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 в индивидуальном многоборье выше Ризатдиновой финишировали две россиянки — Маргарита Мамун (золото) и Яна Кудрявцева (серебро).

