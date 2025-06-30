«Я могла прыгнуть с моста». Друзья Ризатдиновой боялись за ее жизнь перед Олимпиадой-2016

Спортсменка начала заниматься художественной гимнастикой в пятилетнем возрасте в Симферополе. В 15 лет ее пригласили в сборную Украины, а уже в 2012-м она дебютировала на Олимпиаде в Лондоне, где заняла 10-е место. По словам Анны, она тогда ехала с осознанием, что не получит медаль — сейчас спортсменка называет это безответственностью.

После тех Игр Ризатдинова хотела завершить карьеру, однако решила остаться в спорте. Уже в следующем году она стала чемпионкой мира.

На Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро гимнастка ехала уже за медалью. Ее подруги искренне волновались, потому что, по словам гимнастки, в случае неудачи она могла бы даже прыгнуть с моста. Однако, к счастью, в Бразилии украинка добыла бронзовую награду.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Ризатдинова также рассказала, где искала мотивацию после аннексии Крыма в 2014 году, какой рисунок висел у нее над кроватью и что ей говорили друзья перед стартом Игр-2016.

«Меня держала только мотивация. Было много моментов, когда выходила из зала и уже не могла. Наоборот — просыпаешься и просто не можешь заставить себя уйти из-за моральной и физической усталости. Но я даже наклеила на стену перед кроватью рисунок — Рио, я на пьедестале. Это напоминало мне, что нельзя сдаваться. То есть только мотивация. Я настолько этого хотела, что это было почти ненормально. Я не представляла своей жизни без медали.

И даже подруги реально волновались за меня, потому что знали, насколько я съедала себя. Если возвращалась домой без медали, все успокаивали: «Аня, это соревнования, бывает, это спорт». А я просто съедала себя. Подруги представляли, какой будет моя реакция, если что-то не получится. Я просто могла, не знаю, прыгнуть с моста. Реально. Потому что я положила все на эту медаль. Просто все. Отказалась от всего — от нормальной жизни, от отношений. Поэтому все выдохнули, когда все получилось", — сказала Ризатдинова.

