«В Киеве за нами начали следить». Призер Олимпиады рассказала о болезненном переезде из Крыма

Анна Ризатдинова вспомнила условия жизни в киевском спортинтернате, куда она переехала в 15 лет после приглашения в сборную Украины.

До этого Анна с пятилетнего возраста занималась гимнастикой в Симферополе, где, по ее словам, жила в комфортных условиях. В Киеве же все было гораздо строже: действовал комендантский час, был человек, который следил за дисциплиной, а пользоваться электроприборами было запрещено.

Реклама

В разговоре с журналистом NV Ризатдинова также рассказала, мечтала ли когда-нибудь жить за границей, и что тренер Альбина Дерюгина сказала ее родителям перед тем, как Анна переехала в столицу Украины.

— Вы в детстве мечтали переехать жить за границу?

Нет, я всегда мечтала жить в Киеве. Для меня это было что-то большое, амбициозное, грандиозное. В Симферополе Киев казался недостижимой мечтой. Поэтому я всегда хотела жить либо в Крыму — это мое место силы, либо в столице.

— В 15 лет вы переехали из Крыма в Киев. Как вам дался этот переезд?

Очень тяжело. В Симферополе я жила в хороших условиях, была единственным ребенком в семье, родители меня обожали. А здесь — большой город, спортинтернат, и я одна. Один санузел и душ на два этажа, комендантский час, запрет на электроприборы. Был человек, который следил за нами. Никаких развлечений — все очень строго. Помню, были тараканы, общая столовая. Но это был важный и полезный опыт.

Мама тогда спросила у Альбины Николаевны Дерюгиной, не лучше ли снять для меня квартиру поближе к залу, чтобы я жила в комфорте. Но она ответила: «Если хотите, чтобы из Ани выросла гимнастка — пусть живет, как все. Там она закалится». И она была права. Родители ей доверились.

Было немного страшно: тренировки заканчивались в восемь вечера, мы были на Крещатике, потом метро до Лесной — конечная станция, а оттуда еще пешком до интерната. Уже девять вечера, не самый спокойный район, особенно для девушек. Но ничего, справилась.

Отметим, что в 2013 году Анна Ризатдинова стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем, а на Олимпийских играх 2016 года добыла бронзовую медаль.

Ранее мы писали, что Ризатдинова испытывала страх во время встречи с легендарной Бессоновой.