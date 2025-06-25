Анна начала заниматься художественной гимнастикой в пять лет в Симферополе. В 15 лет спортсменку пригласили в сборную Украины, и девушка переехала в Киев. В 2012 году Ризатдинова поехала на Олимпиаду в Лондон, а через год стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем.

Реклама

На Игры-2016 украинка ехала с одной целью — добыть медаль. Анна завоевала бронзовую награду в Рио, осуществив мечту своей жизни. После успеха на Олимпиаде Ризатдинова завершила карьеру. Как вспоминает гимнастка, она считала себя звездой, однако сильно ошибалась. Когда она обращалась к рекламным компаниям с вопросом, почему они не подписывают контракты со спортсменами, слышала в ответ: «Вы неинтересны», что очень ее оскорбляло.

Сейчас Ризатдинова имеет собственную школу художественной гимнастики и советует спортсменам развивать свой личный бренд.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Анна рассказала, как началось ее лето, чем занимается в свободное время и о сложном пути от спортсменки до медийной личности.

— Анна, как началось ваше лето? Чем сейчас занимаетесь?

Лето насыщенное, но не могу сказать, что оно уже началось, потому что мы продолжаем работать — тренируемся в зале с детьми в моей академии. У нас такой вид спорта, что когда у всех отпуск, гимнастки наоборот работают. Поэтому о каникулах речь еще не идет. Отдых планирую только на следующий месяц — где-то на две недели, и все.

— Имеете грандиозные планы на этот отпуск? Возможно, хотите куда-то поехать?

Планирую провести это время с ребенком. Еще не решила, куда именно поедем, но хочется сменить обстановку. Постоянно нахожусь в работе, отдаю себя детям, а нужно и себя подпитывать — пополнять энергию. Пока ничего конкретного не планировали. Также в августе выйдет важное для меня событие — перевыпуск моей книги Мой роман со спортом. Презентация уже состоялась, первый тираж я издала, кажется, в 2020 году. Но с началом полномасштабного вторжения многое изменилось — и страна, и мы сами. Поэтому я решила обновить книгу: изменили обложку, добавили несколько разделов — о войне, об открытии академии, о жизни после Олимпиады (существует ли она вообще для профессионального спортсмена). Также написала о смерти моего наставника — Альбины Николаевны Дерюгиной. Это очень личные вещи. Поэтому в августе планируем новый выпуск.

— Вы рассказывали, что в воскресенье проводите время с сыном. Как в целом выглядит ваша рабочая неделя?

Очень просто. Когда была школа, мы просыпались в 7:00, я везла сына Рому на занятия. Потом было время на себя: купить продукты, дать интервью, поработать над проектами, участвовать в съемках — что-то всегда было. А с 16:00 до 20:00 — тренировки в академии. Возвращаюсь домой около 20:30, ужинаем с сыном, немного общаемся — и в постель. Такой ритм — шесть дней в неделю. Воскресенье — единственный выходной.

— В феврале вы вышли на подиум как модель. Планируете ли в дальнейшем развиваться в этом направлении?

Мне очень нравится все, что связано с медийностью, телевидением, камерами. Когда участвовала в проекте Танцы со звездами, я, честно, никогда в жизни так не кайфовала. У меня, наверное, есть внутренняя потребность быть в центре внимания. Кто-то нервничает перед камерами, а меня наоборот — это заряжает. Дефиле — это совсем другой мир, как и спорт. Если предложить модели пойти в большой спорт, ей будет трудно. То же самое — и мне с моделингом. Это интересно, но я понимаю, что там тоже нужно работать с детства. Скорее меня привлекает именно медийность, популярность. И не забывайте — я уже экс-спортсменка, а оставаться на плаву после карьеры очень трудно. Спорт у нас — это не самая популярная тема. Если ты не футболист, не боксер и не теннисист, то аудитория у тебя узкая. Зрители смотрят Олимпиаду, но кто еще следит за гимнастикой? А если человек не понимает суть вида спорта — не смотрит вообще. Поэтому, чтобы оставаться интересным и быть на слуху, когда ты уже не выступаешь — это отдельная, очень сложная работа. И я ничего не делаю специально, просто это для меня важно — чтобы о спортсменах не забывали.

— А вот расскажите, как вам дался этот переход от спорта к медийности?

Было трудно. Прежде всего — само осознание. Когда я завершила карьеру, мне казалось, что я — звезда. Казалось, что художественная гимнастика настолько популярна, что вся страна меня знает. В голове сидела мысль: все смотрели ту Олимпиаду в Рио, все меня помнят. И я была уверена: сейчас контракты посыпятся, потому что есть статус. Папа всегда говорил, что главное — иметь статус, то есть медаль. Если ты призер Олимпиады, чемпионка мира — имя работает на тебя. Но на самом деле этого не произошло. Я спрашивала: почему не берете спортсменов в рекламные компании? А мне отвечали: «Вы неинтересны». Это очень обижало. Артисты, телеведущие, юмористы — они интересны, а спортсмены — «кто вы такие?». А как так? В мире спортсмены — лицо страны, а у нас? Неужели мы не популярны? Было непросто принять, что надо начинать все с нуля. И когда в моей жизни появились Танцы со звездами, мне открыто говорили: певцы, актеры — интересные, а ты — максимум на два-три эфира. Но все получилось иначе. Как и в гимнастике, когда передо мной открываются двери — я ими пользуюсь. И я никогда не воспринимала популярность как что-то, что упадет с неба. Просто понимала: Танцы — это шанс. И надо с ним работать. Надо быть интересной. Теперь я часто повторяю знакомым спортсменам: развивайте личный бренд. Потому что спорт закончится — и к вам интерес исчезнет. За результатами никто не будет следить, а что дальше делать — вы не будете знать. Я горжусь собой. Мне никто не подсказывал. За мной не стояли пиар-команды или менеджеры. Да, я пробовала работать с агентствами, был разный опыт. Но сегодня я дошла до того, что мне уже не нужен ни пиар, ни менеджер. Мое имя работает на меня.

Ранее мы писали, что украинская олимпийская чемпионка отказалась выступать на чемпионате мира по фехтованию.