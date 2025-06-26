«Смотрела, как на королеву». Ризатдинова испытывала страх во время встречи с легендарной Бессоновой

Свой путь в художественной гимнастике Анна начала в пять лет в Симферополе. В 15-ть ее пригласили в сборную Украины, после чего она переехала в Киев и с тех пор выступала на международной арене. А уже в 18 лет, благодаря призовым, смогла приобрести квартиру в столице.

В 2012 году Ризатдинова выступила на Олимпиаде в Лондоне, а на Играх-2016 в Рио спортсменка добыла бронзовую медаль.

Интересно, что в детстве ее кумиром была Анна Бессонова — легендарная украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира 2007 года и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

В разговоре с журналистом NV Ризатдинова вспомнила, что во время первой встречи с Бессоновой смотрела на нее, как на королеву, и призналась, что впоследствии пыталась ее копировать.

— А в детстве у вас был спортивный кумир? На кого равнялись?

Да, Анна Бессонова. У меня на шкафу висели ее плакаты — мы даже специально купили новую, чтобы я могла их приклеить. Я смотрела на Аню, как на пример невероятной работоспособности. Она была моим кумиром.

— Помните вашу первую встречу?

Да. Аня уже знала обо мне — моя мама часто приезжала в сборную Украины помогать с групповыми упражнениями, и они были знакомы. Мама знала, как сильно я ею восхищаюсь, поэтому часто привозила мне автограф или пожелания от Ани.

А когда мы встретились лично, я чувствовала страх. Смотрела на нее, как на королеву. Это было в Октябрьском дворце. Я счастлива, что застала ее последний год после Олимпиады, когда она еще тренировалась. Я даже подглядывала, как она заходит в зал, ставит сумку, как работает на тренировках, в какой она одежде. Я пыталась перенять все.

