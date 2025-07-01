«Мама, идем в подвал». Анна Ризатдинова рассказала о «зомбированных друзьях» в Крыму

Олимпийская призерка Рио-2016 гимнастка Анна Ризатдинова вспомнила, каким для нее было начало полномасштабного вторжения России в Украину.

Анна родилась в Симферополе, а в 15 лет переехала в Киев после приглашения в сборную Украины. В 2014-м она тяжело переживала аннексию Крыма, однако нашла в себе силы идти к мечте — олимпийской медали.

Реклама

На Играх в Рио в 2016 Ризатдинова завоевала бронзовую награду и вскоре завершила карьеру. Сейчас она руководит собственной академией художественной гимнастики.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Анна рассказала, в какой стране находилась, когда Россия начала полномасштабную войну, как забрала сына за границу и как на агрессию РФ реагировали ее бывшие друзья из Крыма.

— Расскажите, каким для вас было начало полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года?

Я тогда была в Будапеште на мастер-классе. Ребенок был с няней в Украине. И где-то в четыре утра няня написала мне, что началась война. Ну, и все… Дальше никто не знал, что делать. Я попросила тренера, девушку из нашей академии, которая также выезжала из Киева, чтобы она забрала Рому с няней. А я приехала во Львов, там мы встретились с малым — и уже вместе выехали за границу.

— Что тогда было самым страшным, когда вы ехали в Украину?

Единственная мысль — чтобы с ребенком все было хорошо. Чтобы он доехал. Потому что происходило что-то страшное, и с тренером мы долго спорили, какой дорогой лучше ехать — ситуация была абсолютно непредсказуемая.

— Как ваш сын сейчас реагирует на воздушные тревоги, взрывы, ракеты?

Уже адаптировался. Сначала было очень страшно. А сейчас он четко и сознательно говорит: «Мама, идем в подвал». Он все понимает.

— Остались ли у вас знакомые или друзья в Крыму? Как они отреагировали на начало полномасштабной войны?

Ой… Да никак. Они зомбированы. Им сложно что-то объяснить, особенно в начале. Это уже, знаете, такое расстояние между нами — и во времени, и в мировоззрении. Прошло более 11 лет — все очень изменилось.

Ранее мы писали, что призер Олимпиады из Украины назвала самые тяжелые периоды в карьере.