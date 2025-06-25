«Казалось, я неуклюжая и некрасивая». В детстве Анну Ризатдинову забраковали тренеры из Крыма

Свою первую тренировку Анна посетила в четыре года в Симферополе, но она ей не понравилась. В пять Ризатдинова попробовала снова, и с тех пор не представляет своей жизни без гимнастики. В 15 лет спортсменку пригласили в сборную Украины, и девушка переехала в Киев. В 2012 году украинка поехала на Олимпиаду в Лондон, а через год стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем.

На Играх 2016 года в Рио Анна завоевала бронзовую награду и завершила карьеру. Сейчас у Ризатдиновой есть собственная академия по художественной гимнастике, однако, как она вспоминает, в детстве тренеры не предсказывали ей успехов.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко спортсменка рассказала, почему в нее не верила мама, как реагировала на критику и что ей говорили судьи после соревнований.

— У вас был вариант выбрать другой вид спорта?

В Симферополе в то время были очень сильные бальные танцы, художественная гимнастика и теннис. Мы даже попробовали теннис. Но мама была тренером по гимнастике, так что было просто удобно: она могла меня забирать после занятий, мы вместе возвращались домой. Школа была прямо через дорогу — все очень компактно и удобно. В четыре года мне не нравилось, а уже в пять захотела сама. Никто меня не заставлял. Это не та история, когда мама — тренер, и все сразу думают: «А, ну все понятно, почему ты в гимнастике». Нет. Мама никогда не реализовывала через меня какие-то свои амбиции. Наоборот, она очень долго не верила в меня, потому что, как профессионал, объективно понимала: для гимнастики надо быть «моделью», иметь соответствующие данные. А у меня чего-то немножко не хватало — здесь и там. Но меня никто не заставлял, просто видели, что мне нравится танцевать, двигаться.

— Вы говорили, что вам не пророчили большого будущего. Была ли какая-то фраза, которую вы помните до сих пор, и которая, возможно, тогда сильно обидела?

Очень много всего тогда оскорбляло. Например, говорили: «Никакой индивидуальной программы — только групповые упражнения». А для меня это было, как поражение, потому что я всегда хотела быть в центре внимания, выступать в личном первенстве. Говорили, чтобы попасть в индивидуальную программу, надо быть красивой, выразительной, эмоциональной. А это означало, что я, получается, ничего из этого не имею. А детская психика — она же все воспринимает буквально. Я тогда думала: «Боже, я какая-то неуклюжая, некрасивая, никому не нужна». Не то чтобы тренеры меня не хотели видеть — просто объективно не видели перспективы. И говорили: «Ну куда?» — и все.

— Какие трудности возникали у вас на протяжении карьеры в гимнастике?

Их было очень много. Мне кажется, я достигла результата именно из-за них. Если бы путь был легкий, возможно, я бы и не работала так упорно и не доказывала каждый день всем — и себе, и окружающим — что способна. Сначала нужно было доказывать в сборной, потом — в мире. Я выступала без ошибок, показывала стабильность, но занимала 24-е место в мировом рейтинге. Я подходила к судьям и спрашивала: почему? Объясните. Я же все сделала технически правильно. Они отвечали: «Да, технически все хорошо. Но… ты не нравишься. Ты не яркая, не эмоциональная, не выразительная. Нет той „фишки“». А какая именно фишка — объяснить не могли. И вот так я «стучалась» в дверь восемь лет. И только в 2013-м она действительно открылась.

