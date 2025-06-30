«Я полгода учила украинский». Олимпийская призерка рассказала об изысканной жизни после завершения карьеры

В Бразилии украинская гимнастка стала бронзовым призером, осуществив свою мечту. После этого Анна решила завершить спортивную карьеру. По ее словам, этот период был ярким и насыщенным, однако уже через полгода она поняла: пришло время искать себя в новой сфере.

Реклама

Ризатдинова приняла участие в проекте Танцы со звездами, а затем попробовала себя в роли телеведущей. С тех пор она полюбила быть перед камерами.

— После Рио вы завершили карьеру. Расскажите, как это было? Какими были первые месяцы без спорта?

Ой, это был очень классный и счастливый период. Я впервые поехала в Дубай — подруга пригласила. Ела все, что хотела: торт на завтрак, торт на обед, торт на ужин. Полный кайф. Но потом… Мы же спортсмены — долго без движения не можем. Становится грустно, не хватает активности, адреналина. Поэтому где-то через полгода я поняла: надо возвращаться к делам. Начались мастер-классы, поездки.

— Где вы пытались реализовать себя — возможно, в чем-то, что широкой общественности неизвестно?

Да, пожалуй, все как раз известно. Я работала телеведущей — это был очень крутой опыт. Когда участвовала в Танцах со звездами, еще не говорила на украинском — и меня это очень раздражало. Потом полгода занималась с репетитором, изучала язык. И мое личное достижение — я вела трансляции Олимпийских игр, и летних, и зимних. Из Токио — в прямом эфире. Это было очень волнительно и ответственно, но я гордилась собой. Быть и спортсменкой, и телеведущей — для меня это было что-то невероятное.

Сейчас я очень хочу попробовать себя в жюри талант-шоу. Во-первых, у меня есть экспертность в этой сфере. А во-вторых — я обожаю камеру. Знаю, как вести себя перед ней, и получаю от этого настоящее удовольствие.

Отметим, что спортсменка начала заниматься художественной гимнастикой в пятилетнем возрасте в Симферополе. В 15 лет ее пригласили в сборную Украины, а уже в 2012-м она дебютировала на Олимпиаде в Лондоне, где заняла 10-е место. Через год Ризатдинова стала чемпионкой мира.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова призналась, почему плакала рядом с россиянками после бронзы Олимпиады-2016.