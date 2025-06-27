«Выступали Spice Girls и был Бекхэм». Ризатдинова страдала от бессонницы из-за совести на Олимпиаде-2012

В столицу Великобритании украинка поехала без мотивации, поскольку понимала, что не будет бороться за медаль. Однако перед выступлением спортсменку начала мучить совесть. Анна не могла заснуть, вспоминая все, что недоработала на тренировках. Тогда Ризатдинова вышла в финал и заняла 10-е место, но осталась недовольна результатом и размышляла над завершением карьеры.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко гимнастка рассказала о сомнениях на Олимпиаде, проживании в Лондоне и знаменитостях, которые были на церемонии закрытия Игр-2012.

— Вы могли спать перед выступлением в Лондоне?

В Лондоне — нет. Из-за того, что я работала не так, как надо, в день соревнований проснулась совесть. Очень поздно, но проснулась. Все, что не доделала в зале, сразу лезло в голову. Думаешь: «А вот если бы я сделала это… А если сейчас из-за этого не получится?» Не было уверенности. В Рио тоже было волнение, потому что я уже шла за медалью — все ждали результата. Но там я смогла себя успокоить: «Аня, ты сделала все. Ты отпахала подготовку, ничего не пропустила. Тренеры тебя уже останавливали, а ты просила еще один прогон». Это очень помогло. А в Лондоне — нет. Там оставалось лишь надеяться на удачу.

— Какие у вас были впечатления от атмосферы самих Олимпийских игр, олимпийской деревни?

В Лондоне мы в поселке не жили — нас поселили в гостинице. Почему так решила федерация, не знаю. Но, кажется, мы были на церемонии закрытия. Это было что-то невероятное. Атмосфера — просто вау. Энергетика, сам стадион, вокруг — лучшие спортсмены планеты. Все организовали очень красиво. Лондон сделал открытие и закрытие действительно на самом высоком уровне.

В Рио другая история. На открытие мы не попали, потому что художественная гимнастика — один из последних видов, и мы еще тренировались. А на закрытие… Честно, я была настолько уставшая, что даже не пошла. Мы с девочками просто пошли есть в фаст-фуд. Это была наша «церемония».

— А знаменитостей видели в Лондоне? Королеву, например?

Боже, кого же мы видели? Помню, на церемонии выступали Spice Girls, и, кажется, был Дэвид Бекхэм — если я ничего не путаю. И еще включили песню Джона Леннона — это был такой момент… Казалось, что он живой. Просто мурашки по коже.

Напомним, что Дэвид Бекхэм не участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр-2012, а был среди зрителей и посетил событие вместе с сыном.

Отметим, что в 2013 году Ризатдинова стала чемпионкой мира, а на Олимпиаде-2016 в Рио добыла бронзовую награду.

