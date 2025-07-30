«Все с советских времен». Анна Ризатдинова рассказала об опасных тренировках после переезда из Крыма в Киев

Анна начала заниматься спортом в пятилетнем возрасте в Симферополе. Там, по ее словам, она жила и тренировалась в комфортных условиях.

В 15 лет Анна переехала в Киев после приглашения в национальную сборную Украины. Однако условия в столичном зале поразили ее — он был не в лучшем состоянии.

Реклама

После завершения спортивной карьеры Ризатдинова основала собственную школу художественной гимнастики, где стремится создать комфортную среду для детей.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко гимнастка рассказала об академии своей мечты и объяснила, почему тренировки в Октябрьском дворце после ее переезда в Киев были опасными.

— Когда вы открывали академию, какой вы хотели ее видеть через пять лет, например?

О, я могу рассказать вам о своей мечте. Я очень верю, что она осуществится. В моем воображении, в «карте жизни», знаете, как оно должно быть? Олимпийский призер, человек, который много сделал для своей страны в этом виде спорта, должен иметь свой зал. В идеале — чтобы не тратить время на эти постоянные аренды, на ситуации, когда тебя выгоняют из зала, когда за твоей спиной кто-то проводит другой тендер, и ты уже не имеешь доступа к своим часам. Ты приходишь, а тебе говорят, что зал уже не твой. А ты настроен просто работать. Хочешь приходить на работу и не думать, кто у тебя завтра заберет зал или насколько вырастет аренда. Просто делать свое дело с детьми — то, что ты умеешь лучше всего. Это моя мечта. Потому что сейчас очень много времени уходит на решение технических моментов. А я мечтаю о своем собственном зале, где талантливые дети смогут тренироваться по два раза в день, получать полную нагрузку. Чтобы на базе этого зала был спортинтернат, куда дети могли бы приезжать даже без денег. Потому что бывает, что родители не могут выехать, например, из Крыма. И чтобы у меня были условия принять таких детей, дать им все необходимое — проживание, тренировки. И в один день эти дети могут принести результат Украине. Вот моя мечта. Вот так, как по мне, и должно быть.

— Расскажите, об условиях вашей академии сейчас. Насколько они отличаются от тех, в которых вы тренировались в детстве?

Очень отличаются. У нас, извините, еще санузлы были, кажется, со времен Советского Союза. Когда я попала в зал в Симферополе, то там были очень хорошие условия — лучший зал в городе. Потолок — где-то 12 метров, не меньше. А вот когда я переехала в Киев, в сборную, мы тренировались в Октябрьском дворце, и он уже тогда был в очень плохом состоянии: стены буквально «ехали», было опасно заниматься. Зал вообще не соответствовал гимнастическим параметрам. Например, ковер должен быть 13 на 13, а у нас там помещался только 10 на 11. Потолок — очень низкий. Но даже в таких условиях Альбина Николаевна и Ирина Ивановна Дерюгины приносили результат, представьте. Раздевалки — все оставалось еще с советских времен. Поэтому, открывая свою академию, я хотела сделать лучше. К сожалению, пока своего зала нет, но я хочу большего и более современного. Сейчас потолок у нас нормальный, зал — в центре города, и это огромный плюс. Раздевалки, санузлы — все новое. Зимой у нас тепло. А я, например, тренировалась в условиях, когда руки были ледяные, потому что отопление не работало. Мы подбрасывали булавы с замерзшими пальцами — это было очень трудно. Сейчас дети занимаются в комфортной температуре, и это большая разница.

Ранее мы писали, что спортсменка из Евпатории рассказала, чем поразила львовян после аннексии Крыма.