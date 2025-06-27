«Есть спортсмены, которые переехали в РФ». Крымская призер Олимпиады рассказала, предлагали ли ей российское гражданство

Анна Ризатдинова объяснила, что в 2014 году родители пытались оградить ее от событий в аннексированном Крыму.

Анна начала заниматься художественной гимнастикой в пятилетнем возрасте в Симферополе. В 15 лет ее пригласили в сборную Украины, после чего она переехала в Киев. В 2012 году Ризатдинова выступила на Олимпиаде в Лондоне, а через год стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем. На Играх-2016 в Рио она завоевала бронзовую медаль.

Когда Россия захватила здание Верховной Рады Крыма и готовилась к так называемому «референдуму», спортсменка находилась на Кубке мира в Венгрии. Последний раз Анна была дома еще до аннексии полуострова.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Ризатдинова ответила на вопрос, предлагали ли ей российское гражданство.

«Нет, Россия не предлагала своего гражданства. Тогда, перед Олимпиадой, таких предложений не было. Я знаю, что они как-то автоматически хотели предоставить людям из Крыма гражданство. Мама мне не все рассказывала — меня это не касалось. Я просто тренировалась. Родители ограждали меня от всего этого. Но мы даже не рассматривали такой вариант. Я знаю, что есть спортсмены, которые переехали в Россию. Но мама мне этого в тот момент даже не говорила. И из других европейских стран тоже предложений не было», — сказала Ризатдинова.

Напомним, что в интервью NV теннисистка из Евпатории Надежда Колб объяснила, что оккупационные власти в Крыму дали гражданам Украины месяц на то, чтобы отказаться от российского паспорта.

