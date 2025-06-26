«Я зарабатывала 6000 гривен». Олимпийская призерка Ризатдинова купила квартиру в Киеве в 18 лет

26 июня, 12:01
Анна Ризатдинова рассказала о первой зарплате (Фото: Архив гимнастки)

Анна Ризатдинова рассказала о первой зарплате (Фото: Архив гимнастки)

Анна Ризатдинова рассказала, что мечтает жить в собственном доме, где будет отдельная комната для всех ее наград.

Украинка начала заниматься художественной гимнастикой в пять лет в Симферополе, а уже в 15-ть ее пригласили в сборную Украины. Именно тогда Анна начала выступать на соревнованиях и получать зарплату. В 18 лет, благодаря успехам на международной арене, она смогла приобрести квартиру в Киеве.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 призналась, какой была ее зарплата на то время, а также рассказала о своей мечте.

— Помните, когда впервые заработали деньги благодаря гимнастике? Возможно, это были призовые или первая зарплата?

Да, на тот момент призовые были действительно хорошими. Зарплата — небольшая, особенно если сравнивать с нынешними реалиями. Но призовые мотивировали и вдохновляли. После Универсиады, с которой я привезла много медалей, и Всемирных игр, где выиграла золото, я смогла купить свою первую квартиру в Киеве. Это была квартира не в новостройке, в старом доме, но она была моя. До этого я жила в спортинтернате на Лесной. А здесь — собственное жилье. Мне было 18 лет. И это было очень круто.

— Какой была ваша зарплата тогда?

Где-то шесть тысяч гривен. Примерно так.

— Была ли у вас мечта что-то купить себе особенное, но вы до сих пор этого не сделали?

Я мечтаю жить в собственном доме. Хочу сделать отдельную комнату, где будут храниться все мои медали, кубки, награды. У меня осталось очень много памятных вещей — плакаты от фанатов со всего мира, особенно из Испании и Бразилии, подарки от детей. Сейчас все это не имеет отдельного места, но я мечтаю оформить комнату памяти. Чтобы потом показать это детям, внукам. Это должно быть особое пространство.

Ранее мы писали, что крымская призерка Олимпиады рассказала, кто кардинально изменил ее жизнь.

