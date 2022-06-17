«Писали, что мы виноваты». Украинская легкоатлетка заявила о получении сообщений с угрозами смерти от российских спортсменов

17 июня, 08:45
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Рыжикова указала на разницу между европейскими и российскими спортсменами (Фото:Анна Рыжикова via Instagram)

Рыжикова указала на разницу между европейскими и российскими спортсменами (Фото:Анна Рыжикова via Instagram)

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова призналась, что с пожеланиями смерти ей писали российские спортсмены.

Бегунья заявила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину многие европейские спортсмены прислали ей сообщения, предложив жилье и возможность перевезти семью, и их были тысячи, передает VG.

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«С другой стороны, от российских атлетов, которые были моими друзьями, я получала пожелания смерти, говорили, что мы „виноваты“, и писали о моей семье ужасные вещи», — заявила со слезами на глазах Рыжикова.

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Легкоатлетка отметила, что это ужасная ситуация, и некоторые украинские спортсмены погибли на войне. По ее словам, об одном своем друге она не слышала уже месяц.

«Мы в 21 веке. Это трудно. Первые две недели мы были дома. Я была так напугана и расстроена. 21 марта я пересекла границу и попала на сборы. Мы волнуемся за наши семьи», — призналась Рыжикова.

Ранее легенда украинского футбола Андрей Шевченко совместно с украинским медиахолдингом запустили проект с призывом бойкотировать российских спортсменов.

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Теги:   Российская агрессия Угрозы Легкая атлетика Спортсмены Война России против Украины

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