«Россия отобрала мой дом в Крыму». Анна Ризатдинова призналась, пыталась ли вернуться в Симферополь после аннексии

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся проукраинский митинг. Протестующие даже планировали захватить Верховную Раду Крыма, однако крымскотатарские лидеры призвали этого не делать.

Реклама

Впоследствии административное здание захватили российские силовики.

16 марта того же года состоялся так называемый «референдум». Гимнастка, которая родилась в Симферополе, на тот момент находилась на Кубке мира в Венгрии и не могла полноценно следить за событиями. Когда узнала, что полуостров аннексирован, то не могла в это поверить.

В разговоре с журналистом NV Анна Ризатдинова рассказала, когда в последний раз была в Крыму и пыталась ли вернуться домой после аннексии.

— Как узнали об аннексии Крыма?

Я тогда была на Кубке мира в Венгрии. Мама позвонила и сказала, что должен состояться какой-то референдум. Я даже не понимала, что это такое. Она пыталась меня успокоить, чтобы я не потеряла концентрацию. Телевизор мы не смотрели, телеграм-каналов тогда еще не было. Я не понимала, что на самом деле происходит. Потом кто-то сказал: «Территория оккупирована». Как — оккупирована? Как такое возможно? Это же Крым, это же Украина. Было много вопросов, но никакого ответа. Это очень болезненная тема. Россия разделила мою семью и отобрала дом в Крыму.

Многие люди не поймут, пока сами не переживут, что это — потерять свое место силы, свои улицы, свой дом, где ты вырос. Я не могу приехать туда с сыном и показать, где прошло мое детство. Там до сих пор живет моя прабабушка. И еще эти российские номера, эти символы… Но я же родилась там, и в моем паспорте написано, что Крым — это Украина. Это все очень сложно. Единственное, что остается — верить, что все изменится.

— Вы помните, когда в последний раз были в Крыму?

Да. Альбина Николаевна меня тогда отпустила домой. Это был или 2012, или 2013 год, осень. Обычно нас не отпускали на отдых, но тогда мама попросила — папа вернулся из рейса, вся семья была дома. И меня отпустили. Это был последний раз.

— А после 2014 года были попытки вернуться домой? Что останавливало?

Нет, попыток не было. Даже не знаю почему. Просто не было.

— Какое у вас самое любимое место в Крыму?

Конечно, море. И это не обязательно Ялта. Я люблю и Коктебель, и Алупку, и даже Евпаторию. Но самое родное — это наша квартира. Двор, парк, по которому каждый день ходила в школу и на гимнастику. Школа — через дорогу. Зал — огромный, красивый. Там прошло все мое детство.

Ранее мы писали, что олимпийская призерка сказала, как украинки относились к спортсменкам из РФ до 2014 года.