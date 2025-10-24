Самый молодой гонщик в Формуле-3 признался в убийстве отца

24 октября, 07:01
Антолин Гонсалес признался в убийстве собственного отца (Фото: F3Redes)

Антолин Гонсалес признался в убийстве собственного отца (Фото: F3Redes)

Испанский гонщик Антолин Гонсалес убил своего отца.

Как сообщает издание Marca, Гонсалес был арестован в июле 2025 года по подозрению в убийстве Антолина Гонсалеса‑старшего.

Гонщик ударил ножом в шею 56‑летнего отца во время семейной ссоры.

Свидетельницей конфликта является бывшая супруга Гонсалеса-старшего и мать гонщика, которая и вызвала экстренные службы. Они задержали ее сына в соседнем населенном пункте.

Во время судебного заседания Гонсалес заявил, что отец первый применил оружие против него, а смерть наступила «по случайности». Испанец намерен добиться смягчения наказания, заключив соглашение с прокуратурой.

Антолин является самым младшим участником Формулы-3, который дебютировал в серии в возрасте 13 лет за команду Драйвикс, приняв участие на тестах. Гонсалес завершил карьеру в 2018 году, ведь не имел спонсорской поддержки.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Автоспорт Убийство

