На войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам

Шахматист, старший лейтенант ВСУ и командир взвода Антон Болдырев погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

О его гибели сообщила Федерация шахмат Украины.

Антон Болдырев был кандидатом в мастера спорта Украины по шахматам. В 2022 году он стал на защиту Родины.

«Герои не умирают. В Шостке похоронили старшего лейтенанта ВСУ, командира взвода Антона Болдырева.

Реклама

Он был известным в Украине шахматным любителем, кандидатом в мастера спорта… И хотя больших высот не достиг, безгранично любил шахматы и до войны активно играл в турнирах.

Антон Болдырев родился 22 июня 1975 года. Летом 2022-го стал на защиту Украины.

Воин погиб 20 сентября 2025 года в Заречном Краматорского района Донецкой области во время выполнения воинского долга. Федерация шахмат Украины выражает глубокие соболезнования друзьям и близким Антона Болдырева. Родных у него не осталось…", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинский тренер по легкой атлетике погиб в боях под Покровском.

