Показала третью руку: Звезда украинского карате поразила сексуальным боди — фото
Анжелика Терлюга (Фото:Instagram)
Серебряная призерка Олимпийских игр по карате Анжелика Терлюга похвасталась внешним видом в социальной сети.
Украинская спортсменка в Instagram опубликовала фотографию после соревнований.
Девушка сфотографировалась в сексуальном боди, на котором «третья рука» прикрывает интимные места.
«Этот образ вам очень понравился в историях, так что хочу оставить его тут. Нравится боди?» — написала украинка.
Отметим, что подписчики Терлюги восхитились образом спортсменки, оставив различные комментарии: «Очень красивое боди!», «Ты шикарна в нем, огонь», «Можно было не прикрывать».
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины устроила яркую фотосессию возле исторических памятников Италии.
Напомним, организаторы теннисного турнира в Мадриде (Испания) извинились за сексизм.