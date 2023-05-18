Показала третью руку: Звезда украинского карате поразила сексуальным боди — фото

18 мая, 19:42
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Анжелика Терлюга (Фото:Instagram)

Анжелика Терлюга (Фото:Instagram)

Серебряная призерка Олимпийских игр по карате Анжелика Терлюга похвасталась внешним видом в социальной сети.

Украинская спортсменка в Instagram опубликовала фотографию после соревнований.

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Девушка сфотографировалась в сексуальном боди, на котором «третья рука» прикрывает интимные места.

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«Этот образ вам очень понравился в историях, так что хочу оставить его тут. Нравится боди?» — написала украинка.

Отметим, что подписчики Терлюги восхитились образом спортсменки, оставив различные комментарии: «Очень красивое боди!», «Ты шикарна в нем, огонь», «Можно было не прикрывать».

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины устроила яркую фотосессию возле исторических памятников Италии.

Напомним, организаторы теннисного турнира в Мадриде (Испания) извинились за сексизм.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Анжелика Терлюга

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