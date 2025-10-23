Арбитра Евролиги задержали по подозрению в связях с сербской мафией: что нашли в его квартире — фото

23 октября, 18:04
Поделиться:
Урош Николич (Фото: ABA-Liga.com)

Урош Николич (Фото: ABA-Liga.com)

Сербского судью Уроша Николича, который обслуживал матчи баскетбольной Евролиги, арестовали во время масштабной международной спецоперации.

Читайте также:
Экс-вратарь Динамо и Шахтера пытался выехать из Украины, но его задержали и мобилизовали — СМИ

Об этом сообщает Blic.

Николич подозревается в причастности к преступной группировке Врачарци, членов которой обвиняют в двух убийствах и трех покушениях на убийство.

Реклама

В его квартире нашли 250 тыс. евро наличными, золотые слитки и дорогие часы.

MUP
Фото: MUP
MUP
Фото: MUP

Всего в рамках полицейской операции были задержаны десять человек.

Евролига отстранила Николича после его ареста. Решение будет действовать до завершения расследования со стороны местных правоохранителей и внутренней проверки самой Евролиги.

Читайте также:
Боксер из дивизиона Усика сел в тюрьму из-за жестокой драки в баре

Параллельно баскетбольная федерация Сербии (KSS) также приостановила деятельность Николича на неопределенный срок.

40-летний рефери обслуживал матчи Финала четырех Евролиги в 2021 и 2024 годах. В сезоне 2025/26 он уже успел обслужить четыре матча — в частности поединки Реала, Олимпиакоса, Маккаби и Баварии.

Ранее сообщалось, что американскому баскетболисту Джарреду Шоу грозит смертная казнь в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол Сербия Мафия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies