Сербского судью Уроша Николича, который обслуживал матчи баскетбольной Евролиги, арестовали во время масштабной международной спецоперации.

Об этом сообщает Blic.

Николич подозревается в причастности к преступной группировке Врачарци, членов которой обвиняют в двух убийствах и трех покушениях на убийство.

В его квартире нашли 250 тыс. евро наличными, золотые слитки и дорогие часы.

Фото: MUP

Всего в рамках полицейской операции были задержаны десять человек.

Евролига отстранила Николича после его ареста. Решение будет действовать до завершения расследования со стороны местных правоохранителей и внутренней проверки самой Евролиги.

Параллельно баскетбольная федерация Сербии (KSS) также приостановила деятельность Николича на неопределенный срок.

40-летний рефери обслуживал матчи Финала четырех Евролиги в 2021 и 2024 годах. В сезоне 2025/26 он уже успел обслужить четыре матча — в частности поединки Реала, Олимпиакоса, Маккаби и Баварии.

