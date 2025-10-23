Арбитра Евролиги задержали по подозрению в связях с сербской мафией: что нашли в его квартире — фото
Урош Николич (Фото: ABA-Liga.com)
Сербского судью Уроша Николича, который обслуживал матчи баскетбольной Евролиги, арестовали во время масштабной международной спецоперации.
Об этом сообщает Blic.
Николич подозревается в причастности к преступной группировке Врачарци, членов которой обвиняют в двух убийствах и трех покушениях на убийство.
В его квартире нашли 250 тыс. евро наличными, золотые слитки и дорогие часы.
Всего в рамках полицейской операции были задержаны десять человек.
Евролига отстранила Николича после его ареста. Решение будет действовать до завершения расследования со стороны местных правоохранителей и внутренней проверки самой Евролиги.
Параллельно баскетбольная федерация Сербии (KSS) также приостановила деятельность Николича на неопределенный срок.
40-летний рефери обслуживал матчи Финала четырех Евролиги в 2021 и 2024 годах. В сезоне 2025/26 он уже успел обслужить четыре матча — в частности поединки Реала, Олимпиакоса, Маккаби и Баварии.
Ранее сообщалось, что американскому баскетболисту Джарреду Шоу грозит смертная казнь в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.