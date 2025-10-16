Перенесла операцию перед ОИ-2024. Четырехкратная олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру в 25 лет

В Инстаграме 25-летняя спортсменка рассказала, что принять это решение было трудно, но она не жалеет.



«Я приняла решение завершить спортивную карьеру в плавании. Очень трудное решение, но им очень довольна. Я люблю плавать, но, взяла отпуск от спорта и поняла, что некоторые вещи в жизни сейчас для меня немного важнее, чем плавание.

Всю свою карьеру пловчихи я была либо «всем», либо «никем», и именно так стала той спортсменкой, которой являюсь. Но я думаю, что переломным моментом для меня, или временем, когда что-то изменилось, стала подготовка к Играм в Париже-2024. Я пережила некоторые проблемы со здоровьем, которые, честно говоря, действительно потрясли меня психологически. Это, пожалуй, был первый раз, когда я задумалась о чем-то кроме плавания.

Мне, наверное, не стоило становиться олимпийской чемпионкой. Я родом из самого южного места в этой стране. Здесь очень холодно. Бассейны не работают под открытым небом семь месяцев в году. И я смогла донести это до всего мира. Все возможно, если работаешь ради этого", — рассказала Титмус.

Отметим, Ариарн перенесла операцию по удалению доброкачественных опухолей на яичнике за восемь месяцев до Олимпиады в Париже.

Во время ОИ-2024 австралийка выиграла две золотые медали. Перед этим спортсменка дважды становилась чемпионкой на Олимпиаде-2020. Титмус является обладательницей мирового рекорда на 200 метров вольным стилем, а в 2022-м она также стала рекордсменкой на 400 м.

Одна из величайших пловчих в истории завершает карьеру с впечатляющими достижениями: 33 международные медали, включая восемь олимпийских и девять мировых медалей.

