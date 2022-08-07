Бывший помощник Путина. Президентом ФИДЕ переизбрали россиянина Дворковича

7 августа, 15:25
Аркадий Дворкович работал помощником президента РФ с 2008 по 2012 год (Фото:dialog.ua)

Аркадий Дворкович работал помощником президента РФ с 2008 по 2012 год (Фото:dialog.ua)

Россиянина Аркадия Дворковича переизбрали президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Соответствующее голосование прошло в воскресенье, 7 августа, индийском Ченае.

Кандидатуру Дворковича, возглавляющего ФИДЕ с 2018 года, поддержали 157 человек.

В то же время за украинца Андрея Барышпольца свой голос отдали лишь 16 делегатов.

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Кроме руководства ФИДЕ, Дворкович также работал помощником президента РФ, заместителем главы российского правительства, председателем наблюдательного совета РЖД и на других государственных должностях.

При этом его предшественником был также российский госслужащий Кирсан Илюмжинов, возглавлял Международной шахматной федерации с 1995 года.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Кремль Шахматы Россияне Илюмжинов ФИДЕ

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