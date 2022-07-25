Шведский легкоатлет, превзошедший достижение Бубки, установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом — видео 25 июля, 17:18 Арман Дюплантис не имел равных на чемпионате мира (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

На чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в США швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд по прыжкам с шестом, который сам же установил в марте этого года.

Дюплантис завоевал золото, взяв планку на высоте 6,21 метра.

Таким образом, 22-летний швед улучшил свой предыдущий результат на один сантиметр.





Завоевавший серебро американец Кристофер Нильсен не допрыгнул даже до 6 метров.



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"Это было фантастически. Это особое чувство, когда ты остаешься последним на арене и все смотрят только на тебя. Это очень крутое чувство. Что-то похоже было в Белграде", - прокомментировал свое достижение Дюплантис.

Следует отметить, что в сентябре 2020 года Дюплантис превзошел рекорд украинца Сергея Бубки (6,14 м) на открытом воздухе, который держался 26 лет.



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