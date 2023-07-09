Армянская спортсменка ударила соперницу из Азербайджана после поражения — видео

9 июля, 16:28
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Алика Семихова (Фото:minval.az)

Алика Семихова (Фото:minval.az)

Скандалом завершился международный турнир по карате Batumi Open, который проходил в Грузии.

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В поединке за золото женских соревнований представительница Азербайджана Алика Семихова победила соперницу из Армении, имя которой из-за инцидента не упоминается в официальных релизах. После финала судья подвел спортсменок для традиционного рукопожатия: Семихова протянула руку, в то время как армянка нанесла ей удар по лицу.

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«Несмотря на ее неадекватные действия, я продемонстрировала свою культуру как азербайджанская женщина и спортсменка. Мы — победившая страна и нация. Горжусь тем, что я азербайджанка», — прокомментировала инцидент Семихова в эфире 1news.az.

Но на этом скандалы не закончились. На турнире был зафиксирован еще один конфликт между представителями Азербайджана и Армении. На церемонии награждения каратистка из Азербайджана, выигравшая золото, не позволила сопернице из Армении, завоевавшей серебро, заслонить свой национальный флаг.

Ранее мы писали, что под Бахмутом погиб призер чемпионата Украины по карате.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Карате

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