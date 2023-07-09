Армянская спортсменка ударила соперницу из Азербайджана после поражения — видео 9 июля, 16:28 Алика Семихова (Фото:minval.az)

Скандалом завершился международный турнир по карате Batumi Open, который проходил в Грузии.



В поединке за золото женских соревнований представительница Азербайджана Алика Семихова победила соперницу из Армении, имя которой из-за инцидента не упоминается в официальных релизах. После финала судья подвел спортсменок для традиционного рукопожатия: Семихова протянула руку, в то время как армянка нанесла ей удар по лицу.

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«Несмотря на ее неадекватные действия, я продемонстрировала свою культуру как азербайджанская женщина и спортсменка. Мы — победившая страна и нация. Горжусь тем, что я азербайджанка», — прокомментировала инцидент Семихова в эфире 1news.az.

Но на этом скандалы не закончились. На турнире был зафиксирован еще один конфликт между представителями Азербайджана и Армении. На церемонии награждения каратистка из Азербайджана, выигравшая золото, не позволила сопернице из Армении, завоевавшей серебро, заслонить свой национальный флаг.

Ранее мы писали, что под Бахмутом погиб призер чемпионата Украины по карате.