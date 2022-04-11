На чемпионате мира по картингу россиянин продемонстрировал нацистское приветствие — видео

11 апреля, 12:42
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Мать спортсмена заявила, что он якобы показывал «сердечко» (Фото:Скриншот видео FreelFreel/Twitter)

Мать спортсмена заявила, что он якобы показывал «сердечко» (Фото:Скриншот видео FreelFreel/Twitter)

Российские спортсмены продолжают попадать в скандалы во время международных соревнований.

На этот раз отличился Артем Северюхин, который во время церемонии награждения на чемпионате мира по картингу, где он занял первое место, решил публично продемонстрировать нацистское приветствие.

Видео дня
https://twitter.com/FreelFreel/status/1513266489410867204

При этом у самого россиянина данный поступок вызвал настоящий восторг, а его мать в ответ на критику заявила, что ее сын якобы показывал «сердечко».

https://twitter.com/Kievsky_/status/1513293947606556675
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Теги:   Россияне Нацисты Спортсмены

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