Второе золото. Украинец с лучшим результатом сезона выиграл на молодежном ЧЕ по легкой атлетике — видео

15 июля, 20:00
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Артур Фельфнер (Фото:instagram.com/arturfelfner)

Артур Фельфнер (Фото:instagram.com/arturfelfner)

Артур Фельфнер завоевал золото на европейском турнире в метании копья.

Украинский спортсмен бросил копье на 83,04 м, что позволило ему выиграть в своей дисциплине.

Примечательно, что Артур установил новый лучший результат сезона в Европе среди атлетов до 23 лет.

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В тройку лучших попал Топлас Лайне из Финляндии и Мишель Финна из Италии.

Чемпионат Европы среди молодежи
Эспоо, Финляндия
Метание копья

  1. Артур Фельфнер (Украина) — 83.04 м
  2. Топлас Лайне (Финляндия) — 79.77 м
  3. Мишель Финна (Италия) — 77.23 м

Отметим, для Украины это второе золото молодежного чемпионата Европы. Ранее Михаил Кохан стал первым в метании молота.

Напомним, что Фельфнер является бронзовым призером Европейских игр. На нашем сайте доступен итоговый медальный зачет турнира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Сборная Украины

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