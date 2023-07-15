Второе золото. Украинец с лучшим результатом сезона выиграл на молодежном ЧЕ по легкой атлетике — видео 15 июля, 20:00 Артур Фельфнер (Фото:instagram.com/arturfelfner)

Артур Фельфнер завоевал золото на европейском турнире в метании копья.

Украинский спортсмен бросил копье на 83,04 м, что позволило ему выиграть в своей дисциплине.

Примечательно, что Артур установил новый лучший результат сезона в Европе среди атлетов до 23 лет.

Видео дня

В тройку лучших попал Топлас Лайне из Финляндии и Мишель Финна из Италии.

Чемпионат Европы среди молодежи

Эспоо, Финляндия

Метание копья

Артур Фельфнер ( Украина) — 83.04 м Топлас Лайне ( Финляндия) — 79.77 м Мишель Финна ( Италия) — 77.23 м

Three throws over 80 metres!



Artur Felfner 🇺🇦 wins Ukraine’s second gold medal of the day in the javelin with 83.04m! 🚀 #Espoo2023 pic.twitter.com/9BrBihQB8Z — European Athletics (@EuroAthletics) July 15, 2023

Отметим, для Украины это второе золото молодежного чемпионата Европы. Ранее Михаил Кохан стал первым в метании молота.

Напомним, что Фельфнер является бронзовым призером Европейских игр. На нашем сайте доступен итоговый медальный зачет турнира.

