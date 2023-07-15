Второе золото. Украинец с лучшим результатом сезона выиграл на молодежном ЧЕ по легкой атлетике — видео
Артур Фельфнер (Фото:instagram.com/arturfelfner)
Артур Фельфнер завоевал золото на европейском турнире в метании копья.
Украинский спортсмен бросил копье на 83,04 м, что позволило ему выиграть в своей дисциплине.
Примечательно, что Артур установил новый лучший результат сезона в Европе среди атлетов до 23 лет.
В тройку лучших попал Топлас Лайне из Финляндии и Мишель Финна из Италии.
Чемпионат Европы среди молодежи
Эспоо, Финляндия
Метание копья
- Артур Фельфнер (Украина) — 83.04 м
- Топлас Лайне (Финляндия) — 79.77 м
- Мишель Финна (Италия) — 77.23 м
Отметим, для Украины это второе золото молодежного чемпионата Европы. Ранее Михаил Кохан стал первым в метании молота.
Напомним, что Фельфнер является бронзовым призером Европейских игр. На нашем сайте доступен итоговый медальный зачет турнира.