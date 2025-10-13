Автомобиль врезался в дерево и загорелся: польский гонщик погиб во время ралли

Соревнования по автоспорту в городе Ныса (Польша) завершились трагедией.

Ралли Ныса — это асфальтовая гонка, недавно вошедшая в календарь чемпионата Польши. Гонка включает в себя сложные спецучастки и привлекает лучших гонщиков со всей страны.

Реклама

12 октября во время гонки на шестом спецучастке ралли, недалеко от деревни Старый Ляс, случилась авария.

Раллийный автомобиль BMW врезался в дерево, после чего загорелся. Несмотря на немедленную помощь очевидцев, водитель авто 40-летний Артур Сенковский скончался на месте происшествия. Его штурман с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Вскоре после аварии организаторы приняли решение остановить гонку.

Ранее в Венгрии во время ралли автомобиль влетел в толпу зрителей.

Также сообщалось, что испанский автогонщик Хулио Сезар Кастрильо погиб в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео.