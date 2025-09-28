В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА.

На своей странице в Инстаграме олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев эмоционально отреагировал на очередной удар террористов по гражданскому населению, показав последствия атаки.

«Йо**на р**ня. Соболезнования семьям погибших… Сил и выдержки нашим спасателям ГСЧС и медикам», — написал Верняев в сторис.

Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что комбинированная атака РФ на Украину продолжалась более 12 часов. По его словам, российские войска применили почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.

По данным ГСЧС, в результате комбинированного удара по Киеву уже известно о четырех погибших (среди них ребенок) и 13 человек пострадали. Повреждения домов зафиксированы в пяти районах города.

Ранее мы писали, что на войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам.