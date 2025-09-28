«Слава Богу, что в доме никто не жил». Россия уничтожила жилье соседей президента украинского клуба — видео

28 сентября, 14:41
Поделиться:
Российские войска разрушили гражданский объект во время атаки 28 сентября (Фото: Скриншот)

Российские войска разрушили гражданский объект во время атаки 28 сентября (Фото: Скриншот)

В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия России массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА.

В своих соцсетях президент футбольного клуба ЮКСА из Первой лиги Сергей Лесник опубликовал видео, на котором можно заметить в украинском небе вражеский дрон.

«Ночь и наше утро! Шахеды летают прямо над домами! Война продолжается. Донатим и молимся!

Реклама

Это видео я разошлю всем знакомым и друзьям в США и Британии! И если вы знаете влиятельных людей за рубежом вышлите тоже! Война продолжается! Молюсь за тех, кто пострадал сегодня!", — написал Лесник в Инстаграме.

Читайте также:
«Соболезнования семьям погибших»: олимпийский чемпион Верняев эмоционально высказался об атаке России на Украину — фото

А его жена Эллина сообщила, что рядом с их жильем был поврежден дом соседей во время ночного российского обстрела.

«К сожалению, соседи рядом потеряли дом из-за подобного шахеда», — написала Эллина.

Скриншот
Фото: Скриншот

«А вот и прилет. Меньше 1 км. Слава Богу, что в доме никто не жил», — добавил Сергей Лесник, опубликовав видео горящего жилья.

Президент ФК ЮКСА также показал своей иностранной аудитории видео последствий террористической атаки россиян, в результате которой люди остались без дома.

Читайте также:
«Знаю Чеферина, как друга»: Срна рассказал, почему Россию не вернут в европейский футбол

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что комбинированная атака РФ на Украину продолжалась более 12 часов. По его словам, российские войска применили почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.

По данным ГСЧС, в результате комбинированного удара по Киеву уже известно о четырех погибших (среди них ребенок) и 13 человек пострадали. Повреждения домов зафиксированы в пяти районах города.

Ранее мы писали, что на войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Война России против Украины Киев Киевская область атака шахедов Взрыв в Киеве Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies