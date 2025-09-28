В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия России массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА.

В своих соцсетях президент футбольного клуба ЮКСА из Первой лиги Сергей Лесник опубликовал видео, на котором можно заметить в украинском небе вражеский дрон.

«Ночь и наше утро! Шахеды летают прямо над домами! Война продолжается. Донатим и молимся!

Это видео я разошлю всем знакомым и друзьям в США и Британии! И если вы знаете влиятельных людей за рубежом вышлите тоже! Война продолжается! Молюсь за тех, кто пострадал сегодня!", — написал Лесник в Инстаграме.

А его жена Эллина сообщила, что рядом с их жильем был поврежден дом соседей во время ночного российского обстрела.

«К сожалению, соседи рядом потеряли дом из-за подобного шахеда», — написала Эллина.

Фото: Скриншот

«А вот и прилет. Меньше 1 км. Слава Богу, что в доме никто не жил», — добавил Сергей Лесник, опубликовав видео горящего жилья.

Президент ФК ЮКСА также показал своей иностранной аудитории видео последствий террористической атаки россиян, в результате которой люди остались без дома.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что комбинированная атака РФ на Украину продолжалась более 12 часов. По его словам, российские войска применили почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.

По данным ГСЧС, в результате комбинированного удара по Киеву уже известно о четырех погибших (среди них ребенок) и 13 человек пострадали. Повреждения домов зафиксированы в пяти районах города.

Ранее мы писали, что на войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам.