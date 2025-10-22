Всю ночь на 22 октября и утром в среду РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами. В столице прогремела серия взрывов. В четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

На своей странице в Инстаграме выдающаяся олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан высказалась об очередном акте террора россиян против украинцев.



«Еще одна ужасная ночь в Украине. Мои соболезнования всем семьям, которые потеряли своих родных», — написала Ольга.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в целом в результате массированного удара РФ по Украине 22 октября известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, погибли.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

В Полтавской области повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

Из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты большинство регионов Украины перешли на аварийные отключения света. Самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается в Сумской и Черниговской областях.