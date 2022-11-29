«Уже 35 часов». Звезды российского спорта пожаловались на отсутствие дома света, тепла и воды — СМИ

29 ноября, 20:09
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Ранее Аверины принимали участие в концерте в поддержку войны (Фото:Дина и Арина Аверины via Instagram)

Ранее Аверины принимали участие в концерте в поддержку войны (Фото:Дина и Арина Аверины via Instagram)

Звездные российские гимнастки сестры Дина и Арина Аверины пожаловались на отсутствие у них дома света, тепла и воды, сообщает Чемпионат.

О своих проблемах бытового характера титулованные спортсменки сообщили в одной из социальных сетях.

«XXI век! Уже 35 часов у нас дома нет света, тепла и воды в Нижегородской области в Богородском районе в деревне Сысоевке!» — проинформировали гимнастки.

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Аверины — многократные чемпионки мира и Европы. Дина также является серебряной призеркой Олимпиады-2022 в Токио в многоборье.

Ранее Аверины принимали участие в концерте в поддержку войны, которую развязала Россия против Украины.

Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин остался недоволен оценками, которые выставили судьи Арине и Дине на Олимпиаде-2022.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Россия Художественная гимнастика

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