Авиакомпания Ryanair посмеялась над гонщиком Серхио Пересом из-за его неудач в Формуле-1
Для Переса неудачно складывается этот сезон (Фото:twitter.com/Ryanair)
Мексиканец в очередной раз не смог успешно выступить в квалификации Гран-при
Пилот команды Ред Булл Серхио Перес продолжил серию неудачных выступлений в квалификациях чемпионата Формулы-1. После чего авиакомпания Ryanair пошутила над гонщиком. В соцсетях Ryanair выложила картинку, на которой Перес сидит в самолете, а рядом подпись: «Единственный первый ряд, который гарантирован Пересу».
Напомним, что перед Гран-при Великобритании мексиканец не смог пробиться во второй сегмент квалификации. Ранее Перес не добрался до завершающей стадии квалификации на этапах в Монако, Испании, Канаде и Австрии.
Кстати, Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1.