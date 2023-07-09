Авиакомпания Ryanair посмеялась над гонщиком Серхио Пересом из-за его неудач в Формуле-1 9 июля, 17:00 Для Переса неудачно складывается этот сезон (Фото:twitter.com/Ryanair)

Мексиканец в очередной раз не смог успешно выступить в квалификации Гран-при

Пилот команды Ред Булл Серхио Перес продолжил серию неудачных выступлений в квалификациях чемпионата Формулы-1. После чего авиакомпания Ryanair пошутила над гонщиком. В соцсетях Ryanair выложила картинку, на которой Перес сидит в самолете, а рядом подпись: «Единственный первый ряд, который гарантирован Пересу».

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Only front row Perez is guaranteed. pic.twitter.com/foQlwBy44H — Ryanair (@Ryanair) July 8, 2023

Напомним, что перед Гран-при Великобритании мексиканец не смог пробиться во второй сегмент квалификации. Ранее Перес не добрался до завершающей стадии квалификации на этапах в Монако, Испании, Канаде и Австрии.

Кстати, Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1.