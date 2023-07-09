Авиакомпания Ryanair посмеялась над гонщиком Серхио Пересом из-за его неудач в Формуле-1

9 июля, 17:00
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Для Переса неудачно складывается этот сезон (Фото:twitter.com/Ryanair)

Для Переса неудачно складывается этот сезон (Фото:twitter.com/Ryanair)

Мексиканец в очередной раз не смог успешно выступить в квалификации Гран-при

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Пилот команды Ред Булл Серхио Перес продолжил серию неудачных выступлений в квалификациях чемпионата Формулы-1. После чего авиакомпания Ryanair пошутила над гонщиком. В соцсетях Ryanair выложила картинку, на которой Перес сидит в самолете, а рядом подпись: «Единственный первый ряд, который гарантирован Пересу».

Видео дня

Напомним, что перед Гран-при Великобритании мексиканец не смог пробиться во второй сегмент квалификации. Ранее Перес не добрался до завершающей стадии квалификации на этапах в Монако, Испании, Канаде и Австрии.

Кстати, Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Формула-1 RyanAir Серхио Перес

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