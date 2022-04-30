Австралийский олимпийский комитет поможет украинским спортсменам получить визы

30 апреля, 07:12
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Сборная Украины на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Фото:Reuters/Phil Noble)

Сборная Украины на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Фото:Reuters/Phil Noble)

Австралийский олимпийский комитет (АОК) поддержит украинских спортсменов, которые хотят переселиться в Австралию из-за полномасштабной войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом заявил в субботу президент АОК Джон Коутс на ежегодном общем собрании комитета, пишет Reuters.

По его мнению, это «печально», что молодым украинским спортсменам приходится брать в руки оружие, чтобы воевать против российских сил.

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Коутс заявил, что АОК будет поддерживать заявки на получение гуманитарных виз украинскими спортсменами.

Также Австралийский олимпийский комитет внесет $100 тыс. в Фонд солидарности Международного олимпийского комитета.

«Украинцы вынуждены защищать свои семьи и дома. Среди них есть и украинские спортсмены. Многие вернулись домой с этой целью, и как печально, что молодые мужчины и женщины просто поменяли свои ракетки и шиповки для бега на винтовки и бронежилеты», — сказал Коутс, который 32 года возглавлял АОК, в ходе своего последнего обращения к ежегодному собранию.

Он добавил, что Россия потеряла право быть членом международного олимпийского сообщества.

«Нет стадионов для цветов [их флага], нет древков для их флагов, нет музыки для их песен и нет помостов для их спортсменов», — сказал он.

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Теги:   Визы Австралия Спортсмены Война России против Украины

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