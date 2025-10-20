Австрийская биатлонистка потеряла зубы после падения во время гонки — видео

20 октября, 21:26
Лары Вагнер финишировала в крови и без передних зубов (Фото: Скриншот/Суспільне Спорт)

Финал суперспринта на фестивале по летнему биатлону Loop One в Мюнхене обернулся драмой для австрийки Лары Вагнер.

Об этом сообщает Чемпион.

Во время захода на штрафной круг Вагнер не разделила траекторию с норвежкой Кароли Кноттен. В результате Вагнер врезалась в рекламный щит и упала на трассу. На подбородке образовалась большая рана, а передние зубы отсутствовали.

Скриншот/Суспільне Спорт
Несмотря на травму, Вагнер смогла подняться и дойти до финиша последней. Победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Джесси Диггинс получила досадную травму у себя дома — сломала мизинец, ударившись о диван.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон

Поделиться:

