Австрийская биатлонистка потеряла зубы после падения во время гонки — видео
Лары Вагнер финишировала в крови и без передних зубов (Фото: Скриншот/Суспільне Спорт)
Финал суперспринта на фестивале по летнему биатлону Loop One в Мюнхене обернулся драмой для австрийки Лары Вагнер.
Об этом сообщает Чемпион.
Во время захода на штрафной круг Вагнер не разделила траекторию с норвежкой Кароли Кноттен. В результате Вагнер врезалась в рекламный щит и упала на трассу. На подбородке образовалась большая рана, а передние зубы отсутствовали.
Несмотря на травму, Вагнер смогла подняться и дойти до финиша последней. Победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Джесси Диггинс получила досадную травму у себя дома — сломала мизинец, ударившись о диван.