Лары Вагнер финишировала в крови и без передних зубов (Фото: Скриншот/Суспільне Спорт)

Финал суперспринта на фестивале по летнему биатлону Loop One в Мюнхене обернулся драмой для австрийки Лары Вагнер.

Об этом сообщает Чемпион.

Во время захода на штрафной круг Вагнер не разделила траекторию с норвежкой Кароли Кноттен. В результате Вагнер врезалась в рекламный щит и упала на трассу. На подбородке образовалась большая рана, а передние зубы отсутствовали.

Фото: Скриншот/Суспільне Спорт

Несмотря на травму, Вагнер смогла подняться и дойти до финиша последней. Победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци.

