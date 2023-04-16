Погиб на месте. Известный гонщик во время соревнований врезался в дерево 16 апреля, 15:29 Смертельная авария (Фото:www.lne.es)

Испанский автогонщик Хулио Сезар Кастрильо погиб в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео.

Как сообщает Daily Express, Кастрильо не справился с управлением и врезался в дерево.

Несмотря на усилия медицинского персонала, пилот скончался на месте. Вместе с Кастрильо в машине был его штурман Франсиско Хавьер Альварес, который также погиб на месте аварии.

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Это уже второй случай гибели раллийных гонщиков за последнюю неделю. Ранее ирландец Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC. Во время тестов автомобиль Брина врезался в деревянный столб левой стороной — той, где сидит пилот. В итоге Брин скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал в результате инцидента.

Ранее мы писали, что Китай потребовал от российского автогонщика осудить войну в Украине.